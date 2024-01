Xavier Niel (Free) candidat officiel au rachat de La Poste Mobile et ses 2 millions d’abonnés

Le fondateur d’Iliad et Free annonce sa volonté de devenir l’actionnaire majoritaire du cinquième opérateur mobile en France.

Qui reprendra les 51% de La Poste dans le MVNO La Poste Mobile ? S’il est encore trop tôt pour le dire, les candidats au rachat commencent à se manifester. Alors que les regards se portent aujourd’hui naturellement sur SFR qui détient les 49% restants du capital, l’un de ses concurrents se positionne aujourd’hui officiellement, il s’agit de Free. Invité de l’Association des journalistes économiques et financiers, son fondateur Xavier Niel, a confirmé selon le journaliste Romain Colas de la Correspondance de la Presse, être candidat au rachat des parts de La Poste Mobile et de ses deux millions de clients.

🔴📱Actu télécom (pour changer) : Xavier Niel, invité de l’@AJEF, confirme être candidat au rachat des 51 % de La Poste dans La Poste Mobile et ses deux millions de clients. Les 49 % restants au capital sont détenus par SFR. pic.twitter.com/wgjX28Fs9b — Romain Colas (@RomColas) January 29, 2024

Cette annonce du magnat des télécoms peut paraître surprenante puisqu’il n’avait jusqu’à présent manifesté aucun intérêt envers les opérateurs virtuels français, dont un certain nombre ont été rachetés ces dernières années par Bouygues Telecom et SFR. Une cohabitation entre Free et la filiale d’Altice serait pour le moins surprenante. Pour sa part, Bouygues Telecom pourrait également postuler après la reprise de EI Telecom en 2021. Orange est quant à lui moins pressenti.

Fort de ses 2,3 millions de clients fin 2023, La Poste Mobile fait figure aujourd’hui de 5e opérateur mobile en France. Lancé en 2011, l’opérateur est aujourd’hui lui aussi à vendre malgré sa croissance et rentabilité actuelle. Selon les informations des Echos, le groupe public cherche à céder sa participation avec la volonté de continuer à distribuer la marque à l’avenir dans ses bureaux de poste sans changer son identité, a t-il confirmé et d’ajouter “avoir entamé une réflexion sur l’évolution du capital de La Poste Mobile ayant pour objectif de valoriser la réussite de la marque, leader du marché français des opérateurs virtuels, et d’accélérer son développement.»

