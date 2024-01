Abonnés Freebox : Cafeyn lance une collection spéciale

Alors qu’il prévoit de déployer une nouvelle version en 2024, Cafeyn se met sur son 31 pour le Festival de la BD d’Angoulême.

“Du 25 au 28 janvier 2023, plongez dans l’univers captivant de la bande dessinée lors du Festival de la BD d’Angoulême. Cafeyn a préparé une collection spéciale d’articles issues des plus grandes rédactions pour vous permettre de vivre pleinement l’expérience. Que vous soyez un passionné de bande dessinée ou simplement curieux, plongez dans les moments forts de ce festival incontournable”, a annoncé Free le 26 janvier sur son site internet.

Inclus dans l’offre Freebox Delta et offert pendant 3 mois aux abonnés Pop et Révolution en activant l’option sur leur espace abonné, ce service de presse en ligne propose plus de 2000 journaux et magazines en illimité. Dans le catalogue on retrouve notamment, Libération, Le Figaro, Le Point, L’Express, Le Parisien, , Stratégies, Science & Vie ou encore Elle, So Foot et RollingStone. A l’occasion Festival de la BD d’Angoulême, Libération dédie par exemple une édition spéciale :

« Hanbok » de Sophie Darcq explore le voyage émotionnel d’une quête de sens à travers des styles de dessin variés.

Dans « La Méthode Gemini » de Magius, suivez l’ascension de Mike Dioguardi dans le crime organisé, avec une intrigue glaçante et une violence terrifiante.

« Mary Pain » de Lola Lorente raconte le retour de Mary dans sa maison d’enfance, confrontée à l’humiliation et à l’échec de sa liberté.

« Une chouette vie » de Hideyasu Moto offre une plongée dans l’absurde avec des histoires délirantes, une expérience visuelle débordante d’originalité.

« DRCL – Midnight Children t.01 » de Shin’ichi Sakamoto propose une relecture du Dracula de Stoker avec un talent graphique impressionnant et une esthétique kitsch.

De son côté Society, “Marjane Satrapi, auteure de « Persepolis », revient à la bande dessinée après 20 ans avec « Femme, vie, liberté ». Dans cet ouvrage collectif dédié à Mahsa Amini, dirigé par Satrapi, elle aborde des questions sur le dessin, le cinéma et l’Iran. Elle partage ses opinions sur le féminisme, et la BD.” Alors que Sciences & Avenir vous fera entrer dans l’esprit de Marion Montaigne, la célèbre dessinatrice de BD scientifiques.

Source : Portail Free

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox