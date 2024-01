Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : ça bouge dans tous les sens, la Freebox V9 est là, boostez votre forfait 2€ c’est le moment

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Free présentera sa nouvelle Freebox V9 le 30 janvier prochain et dévoile avant le jour-j une partie de son design et sa forme. La Keynote sera retransmise sur YouTube.

Free dépose un brevet pour faciliter l’installation et optimiser le système d’alarme de la Freebox. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Prime : deux nouveaux jeux PC à récupérer gratuitement, Yars : Recharged et Behind the Frame. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et forfait Free 5G : de nouveaux films gratuits débarquent dès à présent sur Oqee Ciné comme Halal Police d’État, Funny Girl, Le Prince des marées et Leçons de séduction. Plus d’infos…

Free lance une mise à jour d’Oqee sur iOS, Apple TV et le web. Le temps de chargement à l’ouverture de l’app a été optimisé. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile relance soudainement son meilleur booster 5 Go à 2,99€/mois pour son forfait 2€ face à l’agressivité de ses rivaux. Plus d’infos…

Une nouvelle sécurité a été intégrée lors de la connexion à l’espace abonné de Free Mobile , avec un code envoyé par SMS. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Freebox V9 : un premier indice sur le site de Free indiquerait un tarif privilégié au forfait Free Mobile. Plus d’infos…

Freebox V9 : Reef menace Free s’il lance sa box “ultra innovante”. Plus d’infos…

Free débarque sur deux nouvelles plateformes pour informer autour des incidents, résolutions et innovations sur ses réseaux : Bluesky, et Discord. Plus d’infos…

Free offre avec OCS le premier épisode de la série “Angelyne”, directement sur l’Aktu Free, disponible sur l’ensemble des players de l’opérateur. Plus d’infos…

