Le lancement de la Freebox V9 sera diffusé en direct sur YouTube

Free ne déroge pas à ses habitudes et diffusera sa conférence du 30 janvier prochain sur sa chaîne YouTube.

C’est désormais officiel, la Freebox V9 sera dévoilée la semaine prochaine, plus précisément le mardi 30 janvier à l’occasion d’une conférence de presse. Les invitations presse ont déjà été envoyées, mais les Freenautes et les curieux pourront également suivre l’évènement depuis chez eux.

Contacté par Univers Freebox, l’opérateur nous a en effet confirmé qu’un live YouTube est prévu pour cet évènement, ce qui permettra ainsi de suivre la conférence en direct. Le lien n’est pas encore disponible et nous vous le communiquerons dès que possible. Si vous n’avez pas la possibilité de suivre l’évènement en vidéo, Univers Freebox vous proposera un suivi en direct sur notre site web avec de nombreux articles et un récapitulatif une fois l’évènement terminé.

