Boom c’est officiel, la Freebox V9 sera lancée le mardi 30 janvier et “c’est du jamais vu”

Free lèvera le voile sur sa Freebox V9 mardi prochain.

Son prix, son design, ses fonctionnalités et ses innovations, le mystère va enfin être totalement levé. Après avoir lancé deux buzz autour de sa Freebox V9, Free lance les invitations presse pour sa grande keynote. La conférence de présentation de la nouvelle box haut de gamme de l’opérateur se tiendra au siège social d’Iliad le mardi 30 janvier prochain. Cet événement tant attendu débutera à 10h, et Free annonce la couleur : ” c’est du jamais, et ça se passe chez Free”.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox