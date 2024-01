Piratage : 25 millions d’identifiants se retrouvent lâchés sur le web, comment savoir si vous êtes concernés

Une base de données comprenant des millions d’identifiants et d’adresses mails vient d’être révélée sur le web. Si vous souhaitez savoir si vous êtes touchés, voici la marche à suivre.

C’est une pratique malheureusement très fréquente sur le web, des identifiants et mots de passe d’utilisateurs sont constamment vendus sur des forums illégaux. Si certaines bases de données peuvent être massives, l’une d’entre elle nommée “zap.api” regroupe 25 millions d’identifiants volés, dont 35% qui n’ont jamais été consultés avant.

Ces données sont souvent volées à travers des malwares et il peut être assez difficile de se rendre compte de si votre adresse a fuité ou non. C’est pour cela que Troy Hunt, qui est à l’origine de l’alerte, a développé il y a longtemps le site web Have i been pwned?. Il permet en effet à quiconque de saisir son adresse email sur son site pour savoir si cette dernière fait partie des données échangées par les pirates. Le site en lui-même ne conserve évidemment pas l’adresse en elle même.

Source : 01net

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox