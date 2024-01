Free dépose un brevet pour faciliter l’installation et optimiser le système d’alarme de la Freebox

Un nouveau système qui permet d’ installer simplement un détecteur de mouvement pour l’alarme de la Freebox.

Sachant la sortie de la Freebox V9 très proche, puisqu’elle sera lancée avant le 19 février, Univers Freebox enquête de toutes parts afin de trouver des indices sur cette nouvelle box haut de gamme, en espérant vous en révéler autant que pour les précédentes Freebox. Et en fouillant dans les brevets nous sommes tombés sur un de ceux ceux-ci, déposé par la société Freebox, la branche qui gère le développement de cette dernière au sein d’Iliad.

Ce brevet présente une solution pour faciliter et optimiser l’installation d’un module de détecteur de mouvement et a été déposé le 14 janvier 2020, plus ‘un an après le lancement de la Freebox Delta (qui intègre un détecteur de mouvement dans le pack alarme mais qui ne dispose pas de cette fonctionnalité), et a été publié le 17/07/2021 puis renouvelé le 11/12/2023. Il peut donc concerner un nouveau détecteur de mouvement pour la Freebox Delta mais également le détecteur de la prochaine Freebox V9.

Ce système qui facilité et optimise l’installation de ce détecteur de mouvement est décris comme tel : Système de détection de mouvement, procédé d’aide à l’installation d’un détecteur de mouvement et programme d’ordinateur associés L’invention concerne un système (10) de détection de mouvement comprenant un détecteur de mouvement (12), le détecteur de mouvement (12) comprenant un capteur de mouvement (18) associé à un accéléromètre (20), l’accéléromètre (20) étant configuré pour déterminer une information représentative de la position d’installation du détecteur de mouvement (12), le système de détection de mouvement comprenant en outre un terminal mobile (14), distinct du détecteur de mouvement (12), configuré pour afficher une image représentative de l’espace surveillé par le détecteur de mouvement (12) sur laquelle au moins un indicateur de la zone de détection du détecteur de mouvement est superposé en fonction de l’information représentative de la position d’installation du détecteur de mouvement (12) transmise par le détecteur de mouvement.

Cette fonctionnalité permet donc de visualiser directement sur son smartphone, de façon graphique, la zone de votre logement couverte par le détecteur de mouvement. Il n’y a donc plus besoin de tester de façon empirique à quel endroit il faut placer ce détecteur de mouvement.

Il reste donc à savoir si ce nouveau détecteur de mouvement sera proposé dans la future Freebox V9, qui, si elle remplace la Freebox Delta, serait bien inspirée de proposer la fonction d’alarme pour ne pas décevoir ceux qui utilisent déjà cette fonctionnalité avec leur Freebox Delta actuelle.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox