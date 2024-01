Abonnés Freebox et forfait Free 5G : de nouveaux films gratuits débarquent dès à présent sur Oqee Ciné

Pas moins de 6 films et un spectacle humoristique font leur entrée sur la plateforme de streaming gratuite de Free financée par la pub. De l’humour et du glamour au programme.

Réservée aux abonnés Forfait Free 5G et aux abonnés Freebox avec service TV, la plateforme AVOD de Free, continue de s’étoffer chaque semaine avec déjà plus de 500 films et séries dans son catalogue. Ce 26 janvier, de nouveaux contenus font leur apparition, et force est de constater qu’il y en a pour tous les goûts, de la comédie déjantée au polar , le tout gratuitement sur la chaîne 39 ou dans l’espace Vidéos/VOD de votre Player TV Freebox ou via l’application OQEE by Free disponible sur de nombreux supports.

On commence avec de l’umour décalé assuré dans Halal Police d’État avec un duo de flics de choc tout droit débarqués du bled, Éric et Ramzy mènent l’enquête sur les traces d’un tueur en série qui sévit à Barbès.

De l’humour encore, avec Max Boublil qui débarque sur OQEE Ciné avec son spectacle En sketches et en chansons. Âmes sensibles et amis de la poésie, passez votre chemin.

Changement de registre avec un film inspiré histoire vraie qui fait froid dans le dos, Je suis un tueur retrace la traque obsessionnelle d’un serial killer de femmes surnommé Le Vampire de Silésie, par un jeune policier dans la Pologne des années 70.

Et quoi de mieux qu’un coup de projecteur sur Barbra Streisand pour terminer la semaine en beauté. On la retrouve dans la comédie musicale virevoltante Funny Girl, son 1er rôle et déjà oscarisée.

Avec Omar Sharif, elle incarne à nouveau ce couple romantique dans la suite : Funny Lady. Dans les années 90, Barbra Streisand se révèle aussi réalisatrice avec notamment Le Prince des marées et Leçons de séduction, où elle partage l’affiche avec les séduisants Nick Nolte et Jeff Bridges.

