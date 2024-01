Freebox V9 et Freebox V9 light : Free supprime les lignes de code qui donnaient des indices sur les forfaits mobile liés à sa nouvelle box

Free supprime un indice présent sur le site web de Free Mobile concernant la Freebox V9.

Univers Freebox vous rapportait ce soir que 2 forfaits seraient disponibles avec la Freebox V9 : 15,99€/mois ou 9,99€/mois, avec la data illimité

Il pouvait s’agir d’une fausse piste lancée par l’opérateur auprès de tous les Freenautes qui scrutent le code de ses sites web. Mais suite à la publication de notre article, et comme l’a remarqué TiinoX83, ces lignes de code ont maintenant disparu. Cela laisse donc supposer que Free a involontairement laisser ces lignes de code et qu’il s’agissait de la véritable offre Free Mobile pour les abonnés Freebox V9. Mais bien sûr, rien n’est officiel et il faudra attendre la sortie de la nouvelle Freebox pour en savoir plus.

Pour précision, suite aux commentaires de certains abonnés qui s’interrogeaient, les noms de “Freebox V9” et “Freebox V9 light” présents dans le code du site de Free Mobile sont uniquement le nom des variables qui permettent de différencier les 2 forfaits mobile présentés, ça ne veut en aucun cas signifier qu’il s’agit des noms commerciaux et qu’il y aura deux Freebox V9.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox