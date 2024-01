Freebox V9 : un premier indice sur le site de Free indiquerait un tarif privilégié au forfait Free Mobile

Un premier indice sur le site de Free pourrait indiquer le tarif des forfaits mobile associés à la Freebox V9.

Plus la date de lancement de la Freebox V9 approche (ce sera le 30 janvier), plus les indices sur cette dernière risquent de fuiter. C’est le cas dans le code du site de Free mobile ainsi que vient de le faire remarquer un Freenaute auprès d’Univers Freebox.

En effet, lors d’une souscription à un forfait Free Mobile, de nouvelles lignes dans le code font mention de “Freebox V9” et “Freebox V9 light”. Plus exactement, selon ces lignes de code, les abonnés à la Freebox V9 pourraient souscrire au choix à 2 forfaits Free Mobile, avec data illimitée, à tarif réduit. Le premier serait proposé à 15,99€/mois au lieu de 19,99€/mois, comme avec les autres Freebox, mais il serait possible de choisir également le même forfait à 9,99€/mois mais avec 1 an d’engagement.

Il faut toutefois rester prudent puisque Free modifie rarement son code avant le lancement effectif de ses offres, et il s’agit peut être d’une ruse de l’opérateur pour brouiller ls pistes. Mais cela reste une possibilité et aura de toutes façons la réponse très rapidement.

