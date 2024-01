Clin d’oeil : quand l’école 42 de Xavier Niel tente de se moquer de la Freebox Révolution

L’école 42 devrait utiliser davantage sa Freebox Révolution avant d’insinuer que Free abuse des mises à jour.

Pas touche à la Freebox Révolution. Lancée en 2010, la box iconique de Free a fêté ses 13 ans le 14 décembre dernier, et rien n’y personne ne peut le contester, la plus appréciée des Freebox est une masterclass. Mais pourtant, des moqueries peuvent parfois la viser. C’est le cas cette semaine de l’école 42, créée en 2013 à Paris par Xavier Niel, lui-même fondateur de Free. Sur son compte X, l’école de code informatique gratuite et sans professeur, a posté cette une image d’une mise à jour du firmware du player Révolution assorti d’un message taquin : ” à chaque fois que tu allumes ta télévision pour ne pas rater un programme”.

Tout aurait pu s’arrêter là mais à y regarder de plus près, la version affichée à l’écran a été déployée en août 2023 par l’opérateur, ce qui sous-entend que l’école 42 n’a pas allumé son boîtier TV depuis quasiment 6 mois. L’expression « arroseur arrosé » prend alors tout son sens.

En même temps, ça fait depuis le mois d’août que vous n'avez pas allumé la Freebox Révolution ! 😅 pic.twitter.com/gwkN6BPZXe — Tiino-X83 (@TiinoX83) January 24, 2024

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox