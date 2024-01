Free lance une mise à jour d’Oqee sur Apple TV et le web

Des améliorations des performances sont au programme.

Après iOS, Free optimise son application TV Oqee sur deux autres supports compatibles. La version Apple TV reçoit ainsi une mise à jour 2.1. Le temps de chargement à l’ouverture de l’app a été optimisé. La taille des logos des chaînes sur les vignettes de programme a également été augmentée pour offrir une meilleure lisibilité.

Sur navigateur, les équipes d’Oqee ont déployé une mise à jour 2.0.3 laquelle corrige des bugs et améliore les performances. Proposée sans surcoût aux clients Freebox et aux abonnés au forfait 250 Go de Free Mobile, l’application donne accès à 220 chaînes TV en direct incluses et à de nombreux replay, ainsi qu’à certaines fonctionnalités avancées (contrôle du direct, start-over, etc…). Elle donne aussi la possibilité d’enregistrer sur le cloud des programmes ou encore d’accéder directement à Oqee Ciné et son catalogue de plus de 500 films et séries.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox