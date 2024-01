Oqee : une nouvelle optimisation sur iOS pour l’application TV de Free

Le temps de chargement à l’ouverture d’Oqee vient d’être optimisé sur les iPhone et iPad.

Disponible sur de nombreux supports gratuitement pour tous les abonnés Freebox mais aussi depuis le 12 janvier pour les abonnés Free Mobile au forfait à 19,99€/mois, l’application TV Oqee se met à jour aujourd’hui sur iOS. Dans cette version 2.1, les développeurs ont apporté une amélioration attendue par de nombreux utilisateurs. Le temps de chargement à l’ouverture de l’app a été optimisé, de quoi accéder plus rapidement à l’interface et aux contenus d’Oqee by Free.

Avec cette application, les abonnés profitent de 220 chaînes TV en direct incluses et de nombreux replay, ainsi que certaines fonctionnalités avancées (contrôle du direct, start-over, etc…) mais aussi la possibilité d’enregistrer sur le cloud des programmes ou encore d’accéder directement à Oqee Ciné et son catalogue de plus de 500 films et séries.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox