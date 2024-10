Free ouvre sa première boutique en Guyane

Une nouvelle ère de proximité à Cayenne.

Le 25 septembre 2024 marque une étape importante pour Free Caraïbe avec l’ouverture de sa première boutique en Guyane, située au cœur du centre-ville de Cayenne, au 47 bis Rue François Arago. Cette inauguration tant attendue par les Freenautes Guyanais vise à se rapprocher davantage de ses abonnés antillo-guyanais et à offrir une expérience clientèle encore plus enrichissante.

Les visiteurs peuvent y découvrir une gamme complète de forfaits à des prix compétitifs, à partir de seulement 9,99€ par mois. Cette nouvelle boutique vient compléter les 14 corners Free déjà présents en Guyane, renforçant ainsi la présence de l’opérateur dans la région. Free Caraïbe compte désormais trois boutiques (Guadeloupe, Martinique et Guyane), 18 corners en Guadeloupe, 16 en Martinique et 14 en Guyane. Au total, 77 bornes de souscription sont disponibles dans 51 boutiques partenaires et boutiques Free, offrant une accessibilité accrue aux services de l’opérateur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox