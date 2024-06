Free Caraïbes propose des offres attractives pour un réseau qui l’est beaucoup moins

NPerf a dévoilé son nouvel observatoire des réseaux fixes et mobiles pour les Caraïbes. SFR et Orange se taillent la part du lion tandis que Digicel et Free sont relégués aux dernières places du classement.

Comme à son habitude, l’outil de mesure nPerf a dévoilé son classement des opérateurs fixes et mobiles pour la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane Française. Avec un total de 23 426 tests sur l’ensemble de ces zones, un score a pu être établi basé sur es mesures des débits et de la latence ainsi que la performance de navigation web et streaming vidéo.

Free très largement devancé par la concurrence

L’opérateur de Xavier Niel s’est lancé dans les Caraïbes arguant bouscluler le marché avec des offres très attractives. En mai dernier, l’opérateur a même lancé un nouveau forfait 300 Go en 5G pour 15.99€/mois. Cependant, quid de la qualité du réseau ?

Au global, SFR Caraïbes obtient les meilleurs débits montants en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane Française, Orange obtent les meilleurs débits descendants en Martinique et en Guyane, Free pour sa part affiche les meilleurs débits descendant en Guadeloupe, très proche de SFR.

En Guadeloupe

Les abonnés SFR Caraïbe et Orange ont bénéficié des meilleures performances globales de l’Internet mobile en Guadeloupe.

SFR Caraïbe obtient les meilleurs débits moyens descendants et montants avec respectivement 55.7 Mb/s , et 14.8 Mb/s. Ces résultats placent SFR Caraïbe bien au-dessus de Digicel , reflétant une capacité robuste à gérer efficacement le trafic utilisateur même pendant les heures de pointe. Free obtient le meilleur score du téléchargement avec un débit descendant moyen de 56.97 Mb/s et partage la première place avec SFR Caraïbe. La latence moyenne d’Orange est de 25 ms , la meilleure en Guadeloupe. Concernant les performances de navigation et de streaming, SFR Caraïbe et Orange arrivent en tête démontrant une excellente qualité de service.

En Martinique



Les abonnés Orange ont bénéficié des meilleures performances globales de l’Internet mobile en Martinique.

Orange est le leader de l’Internet mobile en Martinique avec des performances supérieures sur quatre indicateurs sur cinq. Le débit descendant moyen pour Orange est de 63.9 Mb/s, et le débit montant moyen est de 14.1 Mb/s. La latence moyenne d’Orange est de 25 ms, la meilleure latence en Martinique, avec une performance de navigation et de streaming respectivement à 72% et 86%, démontrant une excellente qualité de service.



SFR Caraïbe arrive en tête sur le débit moyen montant, avec 14,67 Mb/s.

Le débit descendant mobile moyen en Martinique ( 56.5 Mb/s ) est supérieur à celui de la Guadeloupe ( 52.4 Mb/s ) et de la Guyane française ( 40.7 Mb/s ).

En Guyane Française



Les abonnés SFR Caraïbe et Orange ont bénéficié des meilleures performances globales de l’Internet mobile en Guyane française.

SFR Caraïbe obtient les meilleurs débits moyens montants avec 12.45 Mb/s et la meilleure latence avec 29.20 ms en Guyane française.

Orange obtient les meilleurs débits moyens descendants avec 49.14 Mb/s et se différencie de ses concurrents sur la qualité de la navigation (70%).

Bonne navigation : des scores compris entre 50 % et 75 % sont suffisants pour une navigation générale.

“Au global, les scores obtenus par SFR Caraïbe et Orange les placent bien au-dessus de Digicel et Free” affirme nPerf.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox