Orange en passe de vendre 2 milliards d’euros de prêts à un puissant fonds d’investissement

A l’heure où sa filiale Orange Bank se désengage du marché bancaire, le groupe français s’apprêterait à vendre 1,9 milliards d’euros de prêts à KKR.

Dans le cadre du retrait d’Orange Bank du marché de la banque en ligne en France et l’accord signé en février dernier pour le transfert progressif d’ici la fin de l’année de ses clients vers Hello bank, le groupe de télécommunications français serait sur point de conclure un accord avec la société d’investissement de renommée mondiale, KKR & Co, pour lui vendre environ 1,9 milliard d’euros de prêts d’Orange Bank SA, a révélé révélé mercredi soir Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

L’opération impliquerait trois portefeuilles, comprenant principalement des prêts immobiliers et à la consommation. La société de capital-investissement travaillerait avec Morgan Stanley sur l’accord depuis de nombreux mois.

Contacté par l’agence Agefi-Dow Jones, Orange n’a pas souhaité commenté cette information de presse, l’un de ses porte-paroles a toutefois confié : “Le projet de retrait du marché bancaire en Europe avance”.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox