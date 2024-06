Bouygues Telecom et Red by SFR se frottent à Free Mobile avec ces nouveaux forfaits

Pour rester dans la course face à Free Mobile et son forfait Free 5G, Bouygues Telecom et Red By SFR lancent des nouveaux forfaits attractifs tant sur le prix que la data.

Dans un but de gagner des abonnés, Bouygues Telecom avec B&You et Red By SFR lance des nouveaux forfaits à moins de 10 euros ou des forfaits proposant une grosse enveloppe data. Voici le détail.

Les forfaits à moins de 10 euros par mois

Retrouvez chez B&You un forfait 80 Go incluant la 5G pour 8,99 euros par mois sans engagement. Il permet évidemment les Appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine ainsi que les appels, SMS illimités et internet 20 Go depuis Europe et DOM.

De son côté, Red By SFR est plus généreux avec un forfait à 120 Go en 5G pour 8,99 euros par mois sans engagement. Les appels sont illimités ainsi que les SMS et MMS en France métropolitaine. Concernant l’utilisation de votre forfait à l’étranger, les appels et SMS/MMS sont illimités ainsi que de 24 Go d’internet utilisables depuis l’Union Européenne/DOM. Pour 5 euros de plus par mois, il est possible d’avoir 35 Go d’internet en Europe et DOM dont 20 Go en Suisse, Andorre, Canada et USA.

Les forfaits proposant 300 Go d’internet

B&You propose un forfait 300 Go avec la 5G au prix de 14,99 euros par mois sans engagement. Les appels, SMS et MMS sont inclus. Lors de vos déplacements en Europe et DOM, profitez de 35 Go d’internet ainsi que des appels et SMS/MMS illimités.

Pour Red By SFR, le forfait 300 Go en 5G est également à 14,99 euros par mois sans engagement avec appels, SMS/MMS illimités. Contrairement à celui de B&You, seulement 27 Go d’internet sont proposés en Europe et DOM ainsi que les appels, SMS et MMS illimités. Bien sûr, il est possible d’ajouter l’option à 5 euros pour bénéficier de 35 Go d’internet en Europe et DOM dont 20 Go en Suisse, Andorre, Canada et USA.

À gauche Bouygues Telecom / à droite Red by SFR

Concernant l’achat de la carte SIM triple découpe, cette dernière sera facturée 1 euro chez B&You contre 10 euros chez Red By SFR.

Et Free Mobile dans tout ça ?

Free Mobile casse les codes depuis des années avec son forfait Free ou tout augmente sauf le prix. Actuellement le forfait Free 5G offre 300 Go d’internet pour 19,99 euros par mois. À noter que pour les abonnés Freebox Pop, le forfait est facturé 9,99 euros par mois et 15,99 euros par mois pour les autres abonnés Freebox. Ce tarif préférentiel permet également de jouir d’une enveloppe data illimitée. Les appels, SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine. Côté voyage, le forfait Free n’est pas en reste et reste le meilleur forfait pour les globe-trotters en proposant 35 Go d’internet dans plus de 100 destinations à travers le monde. Les appels, SMS et MMS sont illimités en Europe et DOM et énormément de destinations dans le monde.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox