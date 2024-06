Utilisez la TNT pour ne pas vous faire spoiler durant l’Euro 2024

Cela vous est surement déjà arrivé d’entendre un voisin célébrer un but durant un match de football alors que de votre côté, il n’en est rien. Pour éviter tout spoile, TDF recommande de regarder les matchs via la TNT.

TDF, l’opérateur d’infrastructure, s’est fendu d’un post sur X pour donner une astuce afin de ne plus se faire gâcher le plaisir de célébrer un but durant l’Euro 2024. Via une infographie, il est expliqué que la diffusion hertzienne offre une plus faible latence que le streaming. Cela veut dire que si vous regardez le foot sur votre smartphone ou via la box de votre opérateur, que ce soit en fibre ou en ADSL, vous aurez du retard face à un téléspectateur qui suit le match de football via la TNT ou la radio.

En effet, la diffusion hertzienne offre une latence de 1 à 3 secondes par rapport aux événements en direct alors que la diffusion en streaming accuse une latence allant de 4 à 45 secondes. Regarder les matchs de foot sur TF1 et M6 via la TNT semble donc être le moyen le plus sûr de ne pas se faire spoiler et en plus c’est gratuit.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox