SFR opte pour une nouvelle solution technologique et responsable pour approvisionner ses magasins en smartphones

En passant par la solution “The Box”, SFR s’assure de sécuriser les transferts de smartphones et autres appareils technologiques entre ses magasins.

Un condensé de technologie pour envoyer des smartphones entre les boutiques de SFR. Après six mois de tests, SFR a finalement mis en service 220 emballages sécurisés “The Box”, circulant entre une vingtaine de magasins.

Cette technologie, inventée par LivingPackets, a notamment pour utilité de suivre les livraisons en temps réel grâce à une connectivité pensée pour, mais aussi sa réutilisation possible plusieurs centaines de fois, évitant ainsi les cartons et emballages jetables. A l’intérieur, on y trouve un système de calage intégré et des matériaux recyclables.

The Box est utilisée pour transporter des téléphones entre plusieurs magasins. Ainsi, grâce à des capteurs installés dans l’emballage, l’opérateur peut surveiller la géolocalisation, la température et l’humidité mais aussi si des chocs sont relevés ou des tentatives d’ouverture.

Source : VoxLog

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox