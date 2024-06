Canal+ prévient ses abonnés qu’ils passeront à Disney+ avec pub d’ici peu

Les abonnés Canal+ disposant de Disney+ intégré dans leur offre vont automatiquement basculer vers une nouvelle version au mois de juillet.

Pas de chance pour les abonnés Disney+ via Canal+ : dès mi-juillet, des publicités viendront interrompre leurs programmes, a annoncé la chaîne dans un mail envoyé aux abonnés concernés.

“Nous vous informons qu’à partir de la mi-juillet, Disney+ inclus dans votre offre devient Disney+ Standard avec Pub (…) Ce changement est sans impact sur le montant de votre abonnement ou sur votre date d’échéance actuelle” indique la chaîne cryptée. En novembre dernier, suite au remaniement de la gamme d’offres du service de SVOD, Canal+ avait choisi d’intégrer la formule Standard sans pub dans ses offres. Le changement avait déjà été opéré pour les nouveaux abonnés et la filiale de Vivendi avait déjà annoncé sur son site web que l’inclusion du service se terminerait le 31 décembre 2024.

D’autres changements ont été observés chez plusieurs distributeurs : chez Free, les trois mois offert pour les nouveaux souscripteurs à la Freebox Pop et Ultra Essentiel ont été supprimés et les abonnés (Pop, Delta et Ultra Essentiel) actuels ont jusqu’au 30 juin pour bénéficier de l’offre de 3 mois gratuits.

Source : BFM TV

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox