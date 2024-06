Free n’offre désormais plus Disney+ à ses nouveaux abonnés Freebox Pop et Ultra Essentiel

Free met fin à son offre Disney+ avec pub offert pendant 3 mois à ses nouveaux abonnés Pop et Ultra Essentiel, le service est à présent présenté comme une option payante à partir de 5,99€/mois. A la place, la nouvelle plateforme Max est offerte sur la même durée.

C’est la fin d’une longue période promotionnelle débutée fin 2020 pour Disney+ dans les offres fixes de Free. Après avoir informé la semaine dernière par mail ses abonnés Freebox Pop, Delta et Ultra Essentiel actuels, mettre fin à partir du 30 juin prochain à son offre Disney+ avec pub offert pendant 3 mois, l’opérateur supprime d’ores et déjà cette offre pour ses nouveaux abonnés.

En se rendant dans la boutique en ligne de Free, la promo sur le service de streaming de la firme aux grandes oreilles n’est désormais plus affichée, le FAI a donc mis fin à cette offre, laquelle est remplacée par 3 mois offerts au nouveau service Max (HBO, Warner, Discovery) pour les souscripteurs à la Freebox Pop et Ultra Essentiel. Si Free continue de distribuer la plateforme du géant américain en direct sur ses box (sauf Freebox Révolution), seuls les nouveaux abonnés et clients actuels à la Freebox Ultra lancée fin janvier bénéficient encore d’une offre alléchante puisque Disney+ Standard avec pub est inclus dans leur abonnement, et le restera. Pour les nouveaux abonnés Pop et Ultra Essentiel, l’option est désormais payante à partir de 5,99€/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox