TDF remporte la gestion de la couverture 4G et 5G des principaux centres commerciaux en France

TDF et l’entreprise de services et de solutions immobilières Nhood signent un contrat exclusif sur 10 ans pour que l’opérateur d’infrastructure gère la connectivité mobile des principaux centres commerciaux français, propriétés de Ceetrus.

La connectivité mobile est devenue un facteur clé de l’expérience client dans les centres commerciaux modernes. Conscients de cette réalité, TDF, Nhood et Ceetrus se positionnent en précurseurs en France en proposant une solution de couverture mobile innovante, à la fois en intérieur (Indoor) et en extérieur (Outdoor). Ce partenariat marque une avancée significative en matière de connectivité, offrant aux consommateurs et aux commerçants une expérience enrichie et moderne.

Les objectifs de l’accord

L’accord entre TDF, Nhood et Ceetrus vise à déployer une connectivité 4G-5G étendue au sein et autour des centres commerciaux. En effet, ce projet comprend deux volets :

Couverture Indoor : Mise en place d’une offre multi-opérateurs mutualisée pour garantir une connectivité robuste à l’intérieur des bâtiments.

Couverture Outdoor : Déploiement d’infrastructures telles que des pylônes ou des toits-terrasses pour assurer une couverture optimale dans les zones environnantes.

L’initiative couvre l’ensemble du parc immobilier de Ceetrus, incluant déjà 26 sites Indoor et 12 sites Outdoor identifiés pour bénéficier de cette amélioration technologique.

Le rôle de TDF

TDF prendra en charge l’intégralité de la réalisation et de la gestion des infrastructures, assurant ainsi une intégration harmonieuse des opérateurs mobiles sur les sites concernés. Cette responsabilité comprend :

La mise en place des infrastructures nécessaires.

La gestion de l’accueil des opérateurs.

La supervision de l’ensemble du processus pour garantir la qualité de service.

L’importance de la connectivité dans les centres commerciaux

La demande de connectivité mobile ne cesse de croître, devenant même un critère décisif pour la fréquentation des centres commerciaux. Selon une étude récente, 4 consommateurs sur 10 ont déjà évité ou abrégé leur visite dans un centre commercial en raison d’un manque de couverture mobile.

Cette collaboration vise donc à répondre à cette exigence en facilitant l’arrivée des opérateurs mobiles pour offrir la connectivité nécessaire. Une couverture mobile fiable permet non seulement de satisfaire les attentes des clients, mais aussi de :

Faciliter l’accès à des informations en temps réel.

Offrir de nouveaux services tels que le paiement sans contact ou par reconnaissance faciale.

Améliorer la gestion des programmes de fidélité et des paniers d’achat via smartphone.

Les commerçants bénéficient également de cette initiative en pouvant offrir une gamme élargie de services digitaux. Cela inclut des applications pour le paiement rapide, des programmes de fidélité numériques et des outils pour optimiser l’expérience d’achat en magasin.

Optimisation des ressources

L’accord entre Nhood, Ceetrus et TDF repose sur le principe de mutualisation des infrastructures. En utilisant un système antennaire mutualisé 4G-5G, le nombre d’équipements techniques est réduit, ce qui permet :

D’optimiser l’utilisation des ressources : En regroupant les équipements nécessaires, les trois partenaires minimisent la duplication des installations.

De réduire l’impact écologique : La mutualisation contribue à diminuer l’empreinte carbone des installations tout en assurant une connectivité efficace.

Ce modèle mutualisé se veut un levier pour réduire l’empreinte environnementale des activités liées à la connectivité mobile. En optimisant les infrastructures et en partageant les ressources, TDF, Nhood et Ceetrus démontrent leur engagement envers une gestion durable et responsable des technologies de communication.

