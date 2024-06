Le saviez-vous : les abonnés Free et les autres peuvent s’abonner uniquement à Prime Video pour 5,49€/mois avec 1 mois offert

Il est possible de s’abonner à Prime Video depuis l’application du service de streaming pour 5,49 € par mois. L’abonnement ne donne pas accès aux avantages d’Amazon Prime.

Encore faut-il le savoir. Pour accéder à la plateforme de streaming Prime Video, il n’est pas nécessaire de s’abonner à Amazon prime dont l’abonnement affiché à 6,99€/mois, donne accès en plus à une kyrielle d’avantages comme la livraison en 1 jour ouvré gratuite, Amazon Music Prime, Prime Gaming afin de profiter d’une sélection de jeux PC gratuits chaque semaine mais aussi 5 Go de stockage pour les photos et vidéos.

Une astuce permet de s’abonner uniquement à Prime Video, pour cela il faut obligatoirement s’abonner depuis l’application mobile (iOS, Android) du service de SVOD. En effectuant un achat intégré depuis un iPhone par exemple, L’abonnement revient ainsi à seulement 5,49€/mois avec le premier mois offert. Cette formule donne accès à Prime Video et tous ses contenus avec publicités. Il est toutefois possible de passer à la version supérieure pour regarder les films et séries de la plateforme sans publicités, moyennant 1,99€/mois de plus.

Si vous êtes étudiants, Amazon propose encore mieux, son offre Prime Student permet d’accéder à Amazon Prime et tous ses services pour seulement 3,49€/mois au lieu de 6,99€/mois. Les 3 premiers mois sont offerts.

Les abonnés Freebox Révolution, Pop et Ultra Essentiel bénéficient de 6 mois offerts à Amazon Prime en activant l’option sur leur espace abonnée. Le service du géant américain est inclus par ailleurs sans surcoût dans les abonnements Ultra et Delta.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox