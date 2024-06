Free Caraïbe lance un concours et vous propose de monter sur son bateau

Nouveau jeu concours pour Free Caraïbe.

C’est sur Instagram (@free_caraibe) et Facebook (Free Caraïbe), que Free Caraïbes un nouveau concours destiné aux abonnés Free Caraïbe et plus précisemment martiniquais.

Dont mis en jeu 48 places pour une journée sur le bateau FREE CARAIBE durant le tour des Yoles 2023 d’une valeur unitaire de trois-cent cinquante euros TTC, valables du 15 juillet au 21 juillet 2024.

Pour participer au Jeu de tirage au sort, le Participant doit :

– Se rendre sur la page officielle des réseaux sociaux de FREE CARAIBE : Instagram ou Facebook

– S’abonner ou être déjà abonné à la page officielle Instagram ou Facebook

– Mentionner un ami en commentaire

– Partage le post de Free Caraïbe en story en le taguant

