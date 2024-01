L’État lance un appel à projets pour renforcer la couverture mobile en Guyane !

La Direction générale des entreprises (DGE), la Direction générale des outre-mer (DGOM) et l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) ont lancé, le 15 janvier dernier, un appel à projets visant à soutenir le renforcement de la couverture mobile sur le territoire guyanais.

En effet, la collectivité territoriale de Guyane présente un retard significatif en matière de couverture mobile. Si la population est largement couverte par les services de voix et SMS (entre 86 % et 96 % de la population couverte en fonction des opérateurs de télécommunications mobiles) et par les services d’internet mobile (entre 89 % et 95 % de la population couverte en 4G), plus de 90 % du territoire n’est couvert par aucun service mobile, dont 25 % des routes principales.

Cet appel à projets vise à subventionner à hauteur maximale de 10 millions d’euros un projet global de réalisation d’infrastructures passives destinées à l’accueil d’équipements de réseaux mobiles en Guyane, afin d’améliorer la couverture du territoire en services de télécommunications mobiles et notamment celle de ses axes routiers principaux (RN1 et RN2). Il s’adresse aux entreprises en capacité de déployer des infrastructures d’accueil d’équipements de télécommunication mobile.

Le dossier de candidature devra être envoyé avant le 15 avril 2024 à 23h59 (heure Hexagonale).

Source: https://actu-medias.info/

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox