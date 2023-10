Le lancement de la Freebox aux Antilles françaises et à La Réunion, ce n’est pas pour maintenant

Une fusée mise en pause, au grand dam des Freenautes des DROM.

Les Antilles françaises et La Réunion devront patienter un peu plus longtemps que prévu pour bénéficier de la révolution de Xavier Niel dans le domaine du triple play. Free, le trublion des télécommunications bien connu pour ses offres innovantes en France métropolitaine, a annoncé lors de la journée de la communauté Free qu’il ne lancerait pas sa Freebox dans ces régions ultramarines dans un avenir proche. Cette nouvelle pourrait décevoir plus d’un, compte tenu des prix actuellement pratiqués dans ces départements.

Malgré cette déception initiale, il est important de noter que Free n’a pas totalement exclu la possibilité de lancer sa Freebox dans les Antilles françaises et à La Réunion à l’avenir. L’opérateur du groupe continue de travailler sur des solutions techniques et d’explorer des moyens de rendre son offre accessible à un plus grand nombre de personnes, tout en observant le marché actuel.

Cependant, au milieu de cette annonce, une information cruciale ne doit pas être oubliée, l’obligation de lancer une box 4G/5G, conformément aux directives de l’Arcep lors de l’attribution des fréquences 5G. Cela pourrait aider à faire passer la pilule aux Freenautes ultramarins, qui pourront peut-être voir un jour la box triple play de Xavier Niel arriver sous les palmiers.

