Free débarque sur deux nouvelles plateformes pour informer autour des incidents, résolutions et innovations sur ses réseaux

Le compte officiel Free_1337 est disponible désormais sur Bluesky et Discord.

Après X, Facebook et Youtube, le compte officiel de la team Core de Free annonce être désormais disponible sur Bluesky, alternative décentralisée à X qui s’ouvre petit à petit au public, mais aussi sur Discord en partenariat avec RNC Mobile, la communauté des chasseurs d’antennes Free Mobile.

Désormais incontournable pour les abonnés Freebox et Free Mobile, ce canal d’information est dédié aux “incidents, résolutions et innovations du réseau Free”. Grâce à lui, Freenautes bénéficient d’une communication quotidienne sur la nature des pannes, leur ampleur, les nouvelles technologies déployées sans oublier de courts reportages photos pour mieux comprendre ses infrastructures.

Free1337 est désormais disponible sur Bluesky mais aussi sur Discord !

Retrouvez un résumé sur notre spéciale: https://t.co/5ssldhLFOr pic.twitter.com/NKxl7xsglB — Free 1337 (@Free_1337) January 23, 2024

Lancée fin 2021, Free_1337 compte plus de 25 000 followers sur X: “Depuis le tout premier jour, nous avons des retours extrêmement positifs sur les informations que nous communiquons. Le but encore une fois est de pouvoir communiquer de manière transparente sur nos réseaux et nos évolutions techniques”, nous a confié son équipe le 11 janvier dernier au cours d’une interview. En 2024, le service travaille au déploiement de nouvelles évolutions : “Il existe beaucoup de possibilités encore non exploitées”.

