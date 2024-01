IPTV : beIN Sports bloque plusieurs dizaines de sites pirates

Alors que la Coupe d’Afrique des Nations se déroule en ce moment et se termine le 11 février, plus d’une cinquantaine de sites d’IPTV ont subi la colère de beIN Sports.

La Coupe d’Afrique des Nations n’y échappe pas. Tandis que beIN Sports détient les droits exclusifs de la CAN, des sites d’IPTV proposent une solution illégale en diffusant les matchs. Cependant, le 9 janvier dernier, beIN Sports a obtenu une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris qui lui permet d’exiger le blocage de l’accès de 56 sites pirates auprès des fournisseurs d’accès à internet. Ces derniers disposent d’un délai de trois jours pour mettre en place le blocage. Le diffuseur avait également eu recours à des procès-verbaux pour constater les infractions des sites qui diffusaient sans autorisation les compétitions de championnats européens.

Mais ce n’est pas tout, beIN Sports a aussi ajouté 70 noms de domaine à la liste initiale de blocage gérée par l’Arcom. Le régulateur souhaite mettre en place une application ou les liste noire seront actualisées automatiquement et à laquelle les ayants droit et les FAI et les agents de l’Arcom auront accès.

Source : L’Informé

