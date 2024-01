Le saviez-vous : Il n’est parfois pas nécessaire de quitter Free si…

Vous n’avez plus besoin de votre abonnement Freebox ? Free liste les cas où la résiliation n’est pas nécessaire et vous explique la marche à suivre si vous avez déjà pris votre décision.

Au lieu de parler directement de résiliation, Free s’intéresse d’abord aux besoins de ses abonnés pour les faire changer d’avis. Dans la rubrique “Mon abonnement/Abonnement” se trouve une sous-rubrique “Plus besoin de mon abonnement“, laquelle a remplacé l’année dernière “Résilier mon abonnement”. Il s’agit de rappeler qu’il n’est pas nécessaire de résilier son abonnement en cas de déménagement, de changement d’offre et de changement du titulaire de la ligne.

Pour ceux vraiment décidés, Free indique qu’il faut contacter le 3244 ou bien envoyer la demande par courrier postal, la résiliation n’étant en effet pas possible en boutique. L’opérateur explique également que la résiliation entraîne la perte de tout tarif promotionnel sur les forfaits mobiles. Il faudra en outre prévoir 49 euros de frais de résiliation technique et restituer l’intégralité des équipements Freebox mis à votre disposition. le FAI souligne enfin qu’il est possible d’annuler la demande de résiliation depuis l’Espace Abonné tant que celle-ci n’est pas effective.

Plus simple encore, la résiliation en ligne et en trois clics

Si vous décision est prise et que rien ni personne ne pourra vous faire changer d’avis, une solution plus rapide existe bien que non mise en avant par les opérateurs. Depuis le 1er septembre 2023 , les plateformes de streaming vidéo ou musicales; mais aussi les opérateurs télécoms et tous les autres secteurs sont dans l’obligation de proposer une procédure en quelques clics pour résilier son abonnement sur un site internet.

De son côté, Free fait le choix ne pas intégrer cette possibilité à son Espace Abonné. Pour y accéder, il est nécessaire de se rendre sur le site de Free Mobile ou Freebox, de scroller en bas de la page là où personne ne va, puis de cliquer sur “Résilier un contrat” pour les abonnés mobile ou “Résiliation” pour les clients fixe dans l’encart foncé.

Si l’opérateur n’a pas apporté de modification sur l’Espace Abonné, ni d’informations allant dans ce sens car il privilégie “le dialogue de l’abonné avec le service résiliation par téléphone dans un premier temps, cela nous permet de connaitre les raisons de ce départ et pourquoi pas l’en dissuader”, a-t-il indiqué en septembre dernier. Souvent, le FAI propose des réductions sur l’abonnement Freebox pendant 12 mois aux clients insatisfaits afin de les retenir plus longtemps.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox