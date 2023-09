La nouvelle résiliation en 3 clics, vraiment plus facile pour les abonnés Free Mobile et Freebox ?

A partir de ce 1er septembre, les professionnels sont dans l’obligation de proposer une résiliation facile de leurs contrats sur leur site internet. Si Free s’est conformé à la loi en juin, les abonnés se heurtent à un problème d’accessibilité et à une confusion manifeste sur leur Espace abonné.

Exit l’obligation d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception ou de passer des heures au téléphone avec un service client qui parfois rend la tâche difficile. Depuis ce 1er septembre, les plateformes de streaming vidéo ou musicales; mais aussi les opérateurs télécoms et tous les autres secteurs sont dans l’obligation de proposer une procédure en quelques clics pour résilier son abonnement sur un site internet.

Cette nouvelle disposition est simplement l’application de la loi sur le pouvoir d’achat d’août 2022, laquelle comprend la résiliation d’abonnements facilité en ligne. Mise en place en juin chez Free, celle-ci s’avère aujourd’hui difficilement accessible, il faut donc chercher avant de trouver. Pour y accéder, cela se passe avant toute chose sur le site de Free Mobile ou Freebox, il faudra scroller en bas de la page là où personne ne va, dans la rubrique Espace Abonné, avant de cliquer sur “Résilier un contrat” pour les abonnés mobile ou “Résiliation” pour les clients fixe.

Après vous avoir demandé de saisir votre identifiant et mot de passe et comme la loi l’exige, une page comprenant un formulaire, ici pré-rempli, s’ouvrira alors avec les informations permettant d’identifier votre contrat, il suffira de cliquer sur résilier.

S’agissant de la facilité d’accès à cette fonctionnalité de résiliation en 3 clics, Free a ainsi fait le choix ne pas l’intégrer à son Espace Abonné. Car attention, en s’y connectant naturellement, il est toujours proposé de contacter le 3244, choix “Informations sur la résiliation de votre abonnement” et d’adresser sa demande de résiliation par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse indiquée. Cela suscite une certaine confusion dans l’esprit des abonnés au courant de la résiliation facile. Ce manque de transparence et d’information pousse donc de nombreux abonnés sur le départ à suivre le chemin habituel, plus compliqué, mais mise en avant par l’opérateur.

Les professionnels qui manqueraient à leurs obligations en la matière pourront être sanctionné d’une amende administrative d’un montant de 15 000 euros maximum pour une personne physique et de 75 000 euros pour une personne morale. Pas vraiment dissuasif pour les grands groupes, lesquels peuvent se permettent de jouer

