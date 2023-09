Pourquoi le bénéfice net d’Iliad a chuté de plus de 60% lors du 1er semestre 2023

Un effet de base et l’impact de coûts l’acquisition en Pologne impactent fortement les bénéfices net d’Iliad lors des 6 premiers mois de l’année.

Malgré une forte croissance de son chiffre d’affaires (10,4% à 4,4 milliards d’euros), lliad a vu son bénéfice net chuter de 63,8 % au premier semestre 2023, à 231 millions d’euros. La raison évoquée n’est pas la non répercussion de l’inflation sur ses abonnements mais la conséquence “d’opérations exceptionnelles réalisées l’année dernière” a indiqué le 31 août le directeur général du groupe, Thomas Reynaud, au micro de Radio Classique. Dans le détail, cette baisse résulte plus précisément par un effet de base (bénéfice exceptionnel réintégré dans les comptes du 1er semestre 2022) et l’impact des coûts d’acquisition en Pologne, explique Challenges.

Lors des trois premiers mois de l’année, le bénéfice net d’Iliad avait déjà chuté de 88% à 59 millions d’euros, par rapport à la même période l’année dernière. Son directeur financier, Nicolas Jaeger, expliquait cela notamment par la cession d”une participation dans des infrastructures de réseau mobile en France.

Au cours du 1er semestre 2023, le 6e groupe de télécommunication en Europe a également vu son bénéfice opérationnel baisser de 28% à cause la hausse des coûts de l’énergie, lesquels ont quasiment doublé en France et en Pologne contre une hausse de 25% en Italie . Ses charges extérieures ont ainsi grimpé de 32,7% à 778 millions d’euros.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox