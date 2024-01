Orange élu une nouvelle fois meilleure connexion internet mobile en 2023, Bouygues Telecom étonne, Free Mobile est dernier

En 2023, Bouygues Telecom et SFR ont réduit l’écart avec le leader incontesté Orange. Le déploiement et l’adoption de la 5G Standalone, devrait faire bouger les lignes en 2024. Pour l’heure, Free Mobile est en retrait, plombé par sa 5G.

Après les connexions fixes, c’est au tour des réseaux mobiles d’être passés comme chaque année aux rayons X par nPerf, partenaire de confiance depuis plus de 10 ans pour les opérateurs en fournissant des solutions complètes de test et d’analyse des réseaux.

Alors qu’en est-il en 2023 pour le mobile ? Dans son nouveau baromètre, l’application gratuite permettant d’évaluer la qualité de la connexion Internet via son site web et ses applications mobiles (Android, iOS) estime que “le trafic de l’internet mobile ne cesse de croitre les résultats nPerf 2023 montrent que les réseaux des opérateurs ne se contentent pas de tenir bon, ils parviennent à s’améliorer. Les internautes français profitent d’une amélioration constante de l’Internet mobile, notamment chez les leaders Orange, Bouygues Telecom et SFR”.

Pour la 8ème année consécutive, l’opérateur historique domine ainsi le marché français de l’internet mobile en offrant les meilleurs performances. Cependant, la concurrence se fait de plus en plus pressante, avec des améliorations notables chez ses rivaux en fin d’année. Globalement, les clients d’Orange ont bénéficié du débit descendant le plus rapide et de la meilleure expérience de navigation, tout en partageant avec ceux de Bouygues Telecom le débit montant le plus rapide et la meilleure expérience de streaming vidéo.

Bouygues Telecom progresse le plus

Sur la deuxième marche du podium, Bouygues Telecom a offert “une performance remarquablement équilibrée tout au long de l’année. Co-leader en termes d’upload et de streaming, et leader sur la latence, Bouygues Telecom a même dépassé Orange en termes de performance en fin d’année”, indique nPerf. La bataille s’annonce rude en 2024, Orange devra s’employer pour conserver son leadership. SFR premier sur la 5G De son côté, SFR a terminé l’année sur les chapeaux de roues avec le meilleur débit descendant et s’invite dans la course, surtout qu’il a obtenu les meilleurs résultats sur la 5G en 2023, en faisant la différence sur la navigation et le streaming vidéo. Orange propose les meilleurs débits descendants car il a fait le choix de déployer uniquement la bande 3,5 GHz qui apporte le plus de débit.

“Cependant, la 5G NSA (non standalone), technologie qui consiste à améliorer la 4G avec des fonctionnalités du standard 5G, semble plafonner. Le passage attendu à un réseau 5G SA (Standalone) promet une amélioration notable des performances, notamment en termes de latence, qui reste actuellement similaire à celle de la 4G”, tempère nPerf.

Free Mobile : en recherche de performance

Comme en 2022, Free clôture le classement, pénalisé par une expérience 5G moins performante pour ses clients. Le choix de déployer massivement la bande 700 MHz lui permet d’obtenir une meilleure couverture 5G au détriment des débits, de la latence et des autres indicateurs d’analyse puisque l’opérateur arrive bon dernier sur la navigation et le streaming vidéo.



Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox