Orange annonce un incident sur la réception de chaînes TV chez ses abonnés Livebox

De nombreux abonnés Livebox sont actuellement privés d’accès à plusieurs chaînes via leur décodeur TV. Orange prévient et s’excuse pour la gêne occasionnée.

Les problèmes se suivent mais ne se ressemblent pas pour les abonnés Orange. Après une panne d’ampleur impactant début décembre 2023 les boîtes mail de ses clients, place à un incident sur la réception des flux TV.

“La réception de certaines chaînes de la TV d’Orange via le décodeur est actuellement perturbée pour certains clients”, a annoncé sur X ce samedi 27 janvier à 19h51, l’opérateur historique. Ses équipes sont mobilisées afin de “rétablir les services dans les plus brefs délais.” Le FAI précise que les programmes restent accessibles via application TV d’Orange mais il n’a pas révélé le nombre et le nom des chaînes inaccessibles.

