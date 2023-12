Des millions d’abonnés Orange privés de boîte mail, l’opérateur a résolu la panne dans la nuit

Le système d’information d’Orange et le logiciel de ses services Mail sont subitement tombés en panne le 5 décembre. Impossible alors d’envoyer et recevoir des courriels. Les équipes de l’opérateur ont finalement réussi à corriger la panne la nuit dernière.

“L’accès au service mails d’Orange est actuellement perturbé pour certains clients. Les équipes sont pleinement mobilisées pour rétablir les services dans les plus brefs délais. Orange présente ses excuses pour la gêne occasionnée”, a fait savoir dans l’urgence sur X hier l’opérateur historique aux alentours de 15h.

Depuis la fin de matinée, plusieurs millions de ses abonnés n’avaient plus accès à leur boîte mail, soit à la page internet qui leur permet d’envoyer ou recevoir simplement et de manière sécurisée des courriels. Le service de presse de l’opérateur a indiqué à france.info que cette perturbation générale a été causée par une panne du logiciel et du système d’information. Que les clients soient rassurés, il ne s’agissait pas d’une cyberattaque.

Les services Mail d'Orange sont de nouveau accessibles depuis cette nuit. L'ensemble des courriers envoyés et reçus hier après midi ont bien été distribués. Orange présente ses excuses pour la gêne occasionnée. — Orange France (@Orange_France) December 6, 2023

Le retour à la normale a été opéré dans la nui dernière, annonce ce 6 décembre Orange sur les réseaux sociaux : “les services Mail d’Orange sont de nouveau accessibles depuis cette nuit. L’ensemble des courriers envoyés et reçus hier après midi ont bien été distribués”.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox