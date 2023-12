Plus d’accès à Canal+ pour les abonnés Freebox, une intervention technique a été effectuée mais rien n’y fait

Malgré une intervention technique et des manipulations à effectuer à la demande de la filiale de Vivendi, les chaînes Canal+ restent encore inaccessibles pour certains abonnés Freebox.

Entre incompréhension et consternation, pléthore d’abonnés Freebox disposant d’un abonnement à Canal+ n’ont plus accès depuis le 4 décembre à la chaîne cryptée et les autres flux du groupe sur l’interface TV de leur box. Un message d’absence de droits s’affiche alors à l’écran, suffisant pour que la grogne monte sur les réseaux sociaux et sur la page d’assistance de la filiale de Vivendi.

Après avoir confirmé cet incident tout en s’excusant pour la gêne occasionnée , l’assistance Canal a annoncé le 6 décembre en fin d’après-midi qu’une “opération technique a été effectuée dans le courant de l’après-midi. Si le problème persiste, n’hésitez pas à redémarrer votre box Free”.

Seul hic, des abonnés Freebox étaient toujours privés d’accès aux chaînes après cette intervention. “Si le souci persiste, nous vous invitions également à effectuer une réactivation de vos droits en passant par votre espace client, rubrique matériel”, a alors indiqué l’assistance Canal+.

Malgré cette manipulation supplémentaire, le bloquage et le message d’absence de droits persiste dans de nombreux cas. De quoi mettre la patience de certains à rude épreuve : “Impossible de réactiver les droits. Toutes les manips ont été faites (redémarrage / HDMI débranché puis rebranché / rubrique matériel …. ) et toujours rien”, explique Victoire10 sur la page d’assistance de l’incident.

“Avant de dire que le souci est résolu il faut vérifier ! Le souci est résolu pour certains mais pas pour tous ! Je crois que moi aussi je vais bloquer mes prélèvements automatiques et je vais dire que j’ai payé, alors que non, on verra ce qu’ils diront,” peste enfin K2000. Pour l’heure l’incident est toujours indiqué comme “en cours”.

