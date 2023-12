Les abonnés Freebox peuvent désormais s’abonner à des chaînes payantes directement depuis la version web d’Oqee

Il n’est plus nécessaire de passer par Freebox TV ou une version mobile d’Oqee pour s’abonner à des chaînes ou packs proposés par Free. Les abonnés Freebox peuvent désormais en quelques clics souscrire un abonnement via la version navigateur d’Oqee.

Oqee continue d’évoluer sur les navigateurs. Les abonnés Freebox utilisant l’interface TV de l’opérateur sur Google Chrome, Firefox, Safari ou Microsoft Edge ont à présent la possibilité de s’abonner à des chaînes payantes, packs ou bouquets comme Famille by Canal ou beIN Sports directement via Oqee.tv. “C’est une grande nouveauté. Le parcours de souscription sera le même que sur votre TV”, confirme l’opérateur sur son portail.

Il suffira ensuite de saisir votre code d’achat à 4 chiffres pour vous abonner à l’offre choisie. Si vous ne le trouvez plus, rendez-vous dans

https://oqee.tv/code et allez dans la rubrique Télévision puis Gérer mes codes TV (achat et parental), explique l’opérateur.

