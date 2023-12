Lancement de la Freebox V9 : ça sera plutôt pour le début de 2024

Les nouvelles Freebox ont cette particularité d’être autant attendues que le sont les nouveaux iPhone. C’est ainsi que la tension commence à monter autour du nouveau petit bijou technologique annoncé par Free, à savoir la Freebox V9.

Comme à chaque nouvelle version de Freebox, les principales informations que tout le monde cherche à connaitre sont les nouveautés et services proposés par la future box de Free. Si Xavier Niel a déjà annoncé qu’elle sera haut de gamme, voire très haut de gamme, et remplacera la Freebox Delta, la communauté de Freenautes a déjà découvert qu’elle devrait intégrer le Wifi 7.

Mais les nouveautés ne sont pas tout, faut-il encore savoir quand elle sera lancée. Free a annoncé lors de la journée des communauté qu’elle serait disponible pour Noël, mais cela semble maintenant compromis. En effet, avant le lancement d’une nouvelle Freebox, Free distille toujours une série de buzz et d’indices pour faire patienter la communauté d’abonnés et leur permettre de découvrir certains attributs de cette Freebox. Par ailleurs, le lancement d’un Freebox a toujours lieu un mardi et, bien sûr, il ne pourrait avoir lieu durant les vacances de Noël, puisque personne ne serait réceptif durant cette période. Ainsi, pour ce lancement de la Freebox V9 il ne resterait potentiellement que le mardi 12 ou le mardi 19 décembre.

Mais le buzz n’ayant pas encore réellement débuté en dehors des annonces de Free lors de la journée des communauté, cette nouvelle Freebox verra plutôt le jour début 2024. Pas d’inquiétude toutefois, il n’y aura pas plusieurs trimestres ou années de retard, puisque comme l’a annoncé Xavier Niel, la Freebox V9 existe déjà et est même en production depuis au moins le mois de septembre.

En attendant vous pouvez indiquer dans notre sondage ce que vous attendez le plus de cette Freebox V9 (jusqu’à 3 réponses possibles) :

····· Sondage Qu'est-ce qui est le plus important pour vous sur la Freebox V9 ? Des débits ultra rapides 40%

Les services inclus et proposés 39%

Des innovations jamais-vues 37%

Un meilleur avantage Freebox (Forfait Free Mobile illimité) 32%

La puissance du player et ses fonctionnalités 26%

Les équipements annexes (back-up, répéteurs, multi-tv...) 19%

Les contenus inclus (SVOD, VOD...) 14%

L'interface TV 11%

Le design 6% Total des participants : 8 248

