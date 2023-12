Un logiciel malveillant sévit sur macOS

Le système d’exploitation des MacBook d’Apple est de plus en plus visé par des logiciels malveillants en tout genre.

La montée en puissance de macOS attire l’attention des hackers. Comme l’a rapporté la firme Accenture durant l’été 2023, en 2021, seulement 384 hackers créaient des malwares pour macOS. Désormais, ils seraient environ 2300.

D’ailleurs, un rançongiciel déjà présent sur Windows a fait son arrivée sur macOS. Nommé “TurtleRansom” ce logiciel malveillant a pour but de chiffrer vos données et de vous envoyer un message vous demandant de payer une rançon pour récupérer l’accès à vos fichiers. Selon Patrick Wardle, le chercheur en sécurité qui a repéré et étudié “TurtleRansom”, les risques de voir son appareil bloqué sont faibles dans l’immédiat grâce aux garde-fous mis en place par Apple.

En effet, sur macOS seuls les logiciel assorti d’un certificat d’identification et validé par Apple peuvent tourner sur un MacBook. Mis à part si un utilisateur contourne volontairement cette sécurité. De plus, les fichiers système de macOS sont en lecture seule et techniquement aucun logiciel n’est donc autorisé à les modifier. Patrick Wardle souligne tout de même que l’existence d’un tel rençongiciel doit “faire réfléchir” ainsi que prendre conscience des risques que peuvent engendrer ces menaces sur macOS.

Source : Clubic

