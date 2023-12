Meta annonce un changement important pour Messenger et Instagram

L’interopérabilité entre Facebook Messenger et Instagram, c’est fini.

A compter de mi-décembre, les utilisateurs d’Instagram ne pourront plus discuter avec leurs comptes Facebook. C’est la nouvelle qui est annoncée sur l’une des pages support du réseau social.

Ainsi, il ne sera plus possible de lancer une nouvelle conversation et même celles pré-existantes ne seront accessibles qu’en lecture seule.

“Pour continuer à discuter avec des comptes Facebook, vous pouvez lancer une nouvelle discussion avec ces derniers sur Messenger ou Facebook depuis votre compte Facebook”, explique Meta.

Source : Presse Citron

