Free Mobile relance soudainement son meilleur booster pour son forfait 2€ face à l’agressivité de ses rivaux

Deux semaines seulement après avoir revu à la baisse la data incluse dans son option payante pour son forfait à 2€, Free Mobile lance une nouvelle option 5 Go avec appels illimités à 2,99€/mois.

Tenter de s’alignersur la concurrence à chaque nouvelle offre, telle est la stratégie de Free Mobile avec son booster proposé pour son forfait 2€. Après avoir inclus seulement 1 Go de data et les appels illimités le 12 janvier dernier, l’opérateur revient soudainement à sa meilleure offre, à savoir 5 Go en France métropolitaine et 6 Go en roaming toujours au même prix, c’est-à-dire 2,99€/mois en plus du prix du forfait, soit 4,99€/mois au total ou 2,99€/mois pour les abonnés Freebox qui bénéficient d’un avantage.

“Besoin de plus avec votre Forfait 2€ ? Nouveau ! En choisissant l’option Booster 5 Go à 2,99€/mois, vous profitez en France métropolitaine de 5 Go par mois au lieu de 50 Mo (au-delà 0,05€/Mo) et des appels illimités au lieu de 2h par mois, mais aussi en Europe et DOM de 6 Go par mois (au-delà 0,05€/Mo) et des appels illimités“, indique désormais Free Mobile sur son site internet.

Attention toutefois, 10€ de frais d’activation seront facturés aux abonnés actuels qui souhaiteraient opter pour ce booster. Pour ceux qui disposent d’une formule 1 Go, rien ne change, ils bénéficient toujours de la même offre au même prix. S’ils souhaitent migrer vers ce nouveau booster, ils devront également débourser 10€.

Free Mobile réplique ainsi à ses rivaux. Red by SFR et Bouygues Telecom ont revu leur petit forfait, lequel est passé de 1 Go à 4,99€/mois à 10 Go pour 6,99€/mois

