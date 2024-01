Abonnés Freebox et Prime : deux nouveaux jeux PC à récupérer gratuitement

Deux ambiances radicalement opposées sont proposées dans cette sélection de la semaine de Prime Gaming.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Depuis aujourd’hui, deux titres ont été ajoutés à la sélection disponible. Vous pouvez les récupérer dans les 33 prochains jours. Une fois cela fait, les jeux vous appartiendront et vous pourrez y jouer quand vous voudrez, même après cette période. Amazon Prime est inclus dans l’offre Freebox Delta et offert pendant six mois pour les abonnés Freebox Révolution et Pop ainsi que pour les abonnés Freebox mini 4K ayant relié un forfait Free Mobile à leur offre fixe.

Yars : Recharged est le dernier titre d’Adamvision Studios et de SneakyBox, l’équipe à l’origine de la série Atari Recharged, qui intègre des éléments d’arcade, de shoot-em up et de bullet hell à la formule classique. Yars : Recharged oblige les joueurs à rester parfaitement attentifs aux signaux visuels et audio laissant entrevoir un danger imminent, et à maîtriser le rythme de chaque boss alors qu’ils affrontent des défenses ennemies de plus en plus complexes, le tout sur une bande originale épique de Megan McDuffee.



Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur le jeu puis activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

Behind the Frame est une fiction interactive vivante à propos d’une apprentie artiste sur le point de terminer la pièce finale de sa galerie. Une expérience relaxante et éloquente qui peut être jouée à n’importe quel rythme. Plongez dans un monde panoramique rempli de couleurs resplendissantes, de visuels magnifiques animés à la main, et une bande-son douce et plaisante à écouter. En tant qu’artiste passionnée, recherchez les couleurs manquantes qui donneront vie à vos tableaux, tout en n’oubliant pas de prendre des pauses café et des petits-déjeuners qui vous permettront de tenir le coup. Cherchez bien, car chaque peinture a une histoire à raconter.

Ce jeu est disponible sur Amazon Games. Pour savoir comment le récupérer, vous pouvez suivre notre tutoriel ou regarder notre vidéo vous expliquant comment faire.

Ed

