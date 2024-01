Les opérateurs se lancent dans la lutte contre le « spoofing » et les arnaques à la banque par SMS

Les arnaques dans le secteur bancaire sont de plus en plus répandues et la Banque de France fait appel aux opérateurs pour lutter contre cette pratique dangereuse.

Des appels frauduleux de personnes se faisant passer pour des agents de banque visant à voler votre argent, cela peut arriver à n’importe qui. Parfois ce sont des SMS de hameçonnage qui sont utilisés par les malfrats, les techniques évoluent et se perfectionnent. Ces actes malveillants sont particulièrement visées par Banque de France qui veut intensifier sa lutte en 2024 en agissant de deux manières : la sensibilisation des utilisateurs et la mobilisation du secteur des télécoms.

Les principaux utilisateurs téléphoniques ont ainsi rejoint l’initiative de lutte contre l’usurpation du numéro de la banque nommée le “spoofing”, qui peut causer des dégâts importants pour les clients de banques avec des versements réalisés à leur insu pouvant atteindre des montants très élevés. L’initiative est soutenue par l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (OSMP), qui entend également lutter contre les SMS usurpant l’identité d’entreprises ou d’administrations.

La fraude aux paiements a augmenté de 16.9% en volume et de 5% en montant sur un an pour atteindre 628 millions d’euros au premier semestre 2023. Les banques progressent également dans la détection des fraudes de leur côté. L’analyse de transaction au regard des habitudes du client par exemple pour repérer une opération qui serait inhabituelle s’améliore par exemple, explique Deins Beau, premier sous-gouverneur de la Banque de France.

Source : Les Echos

