Après Bouygues Telecom et SFR, Orange lance une offre Livebox avec Smart TV

En plus d’une offre dualplay, l’opérateur historique propose une nouvelle série spéciale qui, pour la première fois, propose une Smart TV à prix réduit.

Une formule déjà utilisée par Bouygues Telecom et SFR : une box accompagnée d’un téléviseur connecté Samsung à prix réduit. La nouvelle série spéciale d’Orange lancée aujourd’hui vous propose ainsi d’accéder à une offre avec 1 Gbit/s, 140 chaînes et WiFi 5 couplée à une Smart TV du géant sud-coréen au choix proposée à un tarif préférentiel.

Deux modèles sont proposés, à savoir la Samsung TV Crystal UHD CU7025, de différentes tailles (43″, 50″, 55″ et 65″) au tarif allant de 49€ (au lieu de 429) à 399€ (au lieu de 699€) et la smart TV QLED Q60D 4K, avec les mêmes tailles allant de 299€ (au lieu de 699€) à 599€ (au lieu de 1099€). Si la différence de prix peut paraître être une belle économie, l’offre d’Orange contrebalance cependant en partie ces prix agressifs sur les Smart TV. A noter, le paiement n’est pas échelonné et doit être payé d’une traite.

En effet, l’offre est proposée avec un engagement de 24 mois au tarif fixe de 45.99€/mois. Soit une offre plus chère que la Livebox fibre classique (42.99€/mois après 6 mois de promotion). Si l’opérateur historique ne propose pas d’autres offres avec strictement le même contenu, on peut noter que le tarif fixe reste assez élevé, particulièrement s’il faut le payer pendant 2 ans dû à l’engagement. C’est sensiblement la même formule qui est utilisée chez Bouygues Telecom et SFR. Free propose lui aussi des Smart TV à ses abonnés, mais les décorrèle de l’abonnement Freebox : une boutique est proposée aux abonnés depuis leur espace client et un échelonnement de paiement sur 30 mois est proposé, avec la possibilité de payer d’une traite si besoin.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox