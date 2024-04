Découvrez la liste des 8 000 sites et adresses email à fuir pour éviter de se faire arnaquer

Naviguer sur internet requiert une attention de tous les instants à cause des arnaques en ligne présentes par millier. Une liste noire regroupant 8 000 sites et adresses email à éviter à été publiée.

Les types d’arnaques en ligne sont nombreuses. Afin de tenter de les contrer un maximum, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) ont partagés une liste référençant pas moins de 8 000 sites frauduleux et adresses email frauduleuses à bannir. Cette liste à pour but de donner aux internautes une arme supplémentaire pour se prémunir des escroqueries en ligne. Il vous ai donc recommandé de consulter cette listes afin de pouvoir mieux identifier les potentielles menaces. Il faut tout de même noter que la liste proposée par les autorités est non exhaustive et que les escrocs peuvent avoir déjà mis en place des alias et des sites miroirs pour ne plus figurer dans cette liste.

Il est tout de même bon de rappeler qu’il est aussi préférable de toujours vérifier l’authenticité des sites que vous consultez. De mettre à jour vos logiciels de sécurité et d’utiliser des mots de passes différents et complexe. Concernant les emails suspects, evitez de cliquer sur les liens ou de télécharger les pièces jointes surtout si des informations confidentielles vous sont réclamées.

