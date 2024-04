La saviez-vous : Free propose 56 packs TV à tous ses abonnés Freebox

Si le bouquet basique ne vous convient pas, Free propose une armada de packs en option aux abonnés Freebox, voici ce qu’il faut savoir.

Les offres Freebox sont les plus fournies en termes de chaînes TV, avec entre 200 et 250 chaînes incluses. Mais si le bouquet basique ne vous suffit plus, vous pouvez opter pour un des 56 packs proposés par l’opérateur de Xavier Niel en option.

Chaque bouquet est articulé autour d’une thématique, d’un pays ou d’un éditeur de chaînes et comprendra un nombre varié de chaînes. Vous pourrez ainsi retrouver des bouquet dédiés à une communauté en particulier (bouquet espagnol, bouquet Maghreb), des packs pour les sprotifs (Sportall, Sports Passions, BeIN…) ou des offres plus généralistes comme le bouquet Famille by Canal ou le bouquet WB Family. La liste complète est disponible sur le site de Free, en vous rendant dans le sous-menu Freebox-TV et VOD – Liste des chaînes puis en cliquant sur “pack” (ou en cliquant sur ce lien). Il est possible de trier par offre ou par catégorie, c’est d’ailleurs obligatoire pour accéder aux packs proposant du contenu pour adulte.

En cliquant sur l’une des icônes, vous pourrez trouver un synopsis du contenu proposé , la liste des chaînes et s’il est disponible en option sur l’ensemble des players, notamment sur Oqee. Dans le cas où un pack vous intéresse, rendez-vous depuis votre Freebox sur l’une des chaînes concernées et vous pourrez y souscrire en saisissant votre code d’achat. Vous pouvez également y souscrire depuis la version navigateur d’Oqee (oqee.tv).

Une fois abonné, les chaînes incluses dans votre pack seront directement accessible depuis votre Freebox mais aussi via les divers supports d’Oqee (Smart TV Samsung, Amazon TV, Apple TV, Android TV, smartphones, navigateur…). Le montant du pack sera ajouté à votre facture Freebox. Vous pourrez à tout moment vous désabonner en suivant ce tutoriel.

