Il faudra désormais utiliser sa carte bancaire pour prouver son âge afin d’accéder aux sites pornos

Dans le cadre de la loi ayant pour but de sécuriser et réguler l’espace numérique (SREN) afin de protéger les mineurs face à l’exposition aux contenus pour adulte, il faudra utiliser sa carte bancaire pour accéder aux sites pornos.

L’Arcom a dévoilé un référentiel déterminant les exigences techniques minimales à mettre en place pour la vérification de l’âge pour accéder a du contenu pornographique. Ces exigences devront être respectées par les sites pour adulte pour rester accessible en France. Cela concerne tous les sites basés en France, comme Jacquie et Michel ou Dorcel ainsi que ceux installés en dehors de l’Union Européenne comme Blacked.com ou Vixen.com. Pour les sites établis dans d’autres états membres comme YouPorn et PornHub (basés à Chypre), Xnxx et Xvideo (République tchèque) ou encore Tukif (Portugal) la France devra demander à son correspondant de prendre les mesures nécessaire avant d’intervenir elle même trois mois plus tard si rien n’est fait. Les sites concernés pourront être mis en demeure par l’Arcom d’appliquer ses règles dans les 30 jours, sous la menace d’une lourde amende, jusqu’à 150 000 euros ou 2 % du chiffre d’affaires mondial, plafonds doublés en cas de récidive dans les cinq ans. Ils seront toujours libres d’opter pour la solution de leur choix pour autant qu’elle respecte les exigences minimales : être fiable et respectueuse de la vie privée des internautes.

Dans le référentiel de l’Arcom on découvre qu’elle préconise une vérification de l’âge par carte bancaire avant d’exiger des solutions beaucoup plus solide dans six mois. Pour une durée estimée à six mois, « les solutions utilisant la carte bancaire seront réputées conformes aux caractéristiques techniques du référentiel », précise le régulateur, mais seulement si elles respectent différentes conditions non dissociables : une vérification par un tiers indépendant, une certification de l’existence de la carte, mais aussi sa validité et enfin l’usage d’une authentification forte (par exemple via le protocole 3-D Secure).

Source : L’Informé

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox