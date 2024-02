Orange à la peine en France, perte de 115 000 abonnés sur le fixe et décroissance du chiffre d’affaires en 2023

Orange remplit ses objectifs 2023 dans le monde mais traverse une mauvaise passe dans l’Hexagone.

“Un an après l’annonce de notre plan stratégique « Lead the Future », nous atteignons l’ensemble de nos objectifs financiers pour l’année 2023. Ces résultats témoignent de notre capacité d’exécution et de l’avancement de nos grands projets stratégiques”, se félicite ce 15 février Christel Heydemann, directrice Générale d’Orange à l’occasion de la publication de ses résultats annuels. Le groupe voit ainsi son chiffre d’affaires dans le monde augmenter de 1,8% à 44,12 milliards d’euros pour l’année 2023, tiré par la zone Europe, Afrique et Moyen-Orient. En France, l’opérateur historique est en revanche à la peine.

“Avec un chiffre d’affaires annuel de 17 730 millions d’euros, la France enregistre une décroissance de -1,4% sur un an, du fait de la baisse attendue des services aux opérateurs de -8,5% (-419 millions d’euros) et des services fixes seuls bas débit (RTC) de -15,0% (-124 millions d’euros), partiellement compensée par la progression des autres services de détail de 3,0% (+303 millions d’euros) tirée par la stratégie valeur“, indique un communiqué.

D’un point de vue commercial, les performances sont mitigées. Le FAI prétexte que le ralentissement général du marché depuis le début de l’année continue d’affecter ses ventes nettes du 4ème trimestre sur le fixe haut débit. Au total l’opérateur a perdu 30 000 abonnés sur le segment lors du 4e trimestre. L’hémorragie continue puisque sur l’année Orange a vu partir 115 000 abonnés Livebox chez la concurrence. Sa stratégie d’augmentation des prix l’a donc impacté tout au long de l’année. Le FAI continue malgré tout de recruter sur la fibre avec un gain de 267 000 abonnés sur le segment lors des trois derniers mois de l’année.

Sur le mobile, Orange continue de progresser à son rythme. Après avoir recruté seulement 32 000 abonnés lors du 1er semestre 2023, l’opérateur annonce la vente nette de 182 000 forfaits lors du second semestre dont 99 000 lors du 4e trimestre 2023. Le taux de résiliation reste modéré à 12,1% malgré une légère hausse (+1,4 point). Si le réseau mobile d’Orange a été classé n°1 par l’Arcep en 2023 et classé 1er ou 1er ex-aequo sur l’ensemble des critères, il n’est pas aujourd’hui l’opérateur qui recrute le plus. Loin devant, Free Mobile a séduit 384 000 abonnés lors du 1er semestre puis 324 000 lors du troisième trimestre en attentant la publication de ses chiffres annuels le 14 mars prochain.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox