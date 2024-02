Freebox Ultra : comment activer la veille totale pour économiser 95% d’énergie

La Freebox Ultra se veut Ultra responsable et propose des fonctionnalités allant dans le sens d’une sobriété énergétique. Il est ainsi possible de la plonger dans une veille profonde, on vous explique comment dans ce tutoriel.

La question du respect de l’environnement s’est installée sur le marché des télécoms et la Freebox Ultra va dans ce sens. Grâce au nouveau mode Veille totale, les abonnés peuvent aller encore plus loin pour réduire l’empreinte énergétique de leur Freebox. La nuit, lorsqu’ils ne sont pas à la maison, ou tout simplement lorsqu’ils n’ont pas besoin d’être connectés, ils peuvent activer ce mode et réduire quasiment à zéro (95% d’économie) la consommation électrique de leur Freebox.

Il est ainsi possible de planifier facilement les périodes durant lesquelles votre Freebox entrera dans un profond sommeil. Deux outils peuvent être utilisés au choix, le premier étant Freebox Connect, application gratuite disponible sur le Play Store et l’App Store. Une fois connecté à votre réseau Freebox, il vous suffira de vous rendre dans la section WiFi de l’application via le bandeau en bas de votre écran.

Cliquez ensuite sur “Veille planifiée”, puis sélectionnez simplement “Veille totale”, puis cliquez sur activer la veille planifiée.

Il vous suffit ensuite de faire glisser la couleur rose sur la période durant laquelle vous souhaitez mettre en place cette veille.

Un autre outil peut être utilisé, cette fois sur navigateur il s’agit de Freebox OS. Il vous faudra cependant vous rendre sur mafreebox.freebox.fr et utiliser votre mot de passe dédié. Rendez-vous dans les paramètres de votre Freebox, dans la section avancée et cherchez le bouton “Veille”.

Il vous sera ensuite proposé de choisir un mode de veille, optez donc pour la veille totale, puis cochez les horaires qui vous intéressent.

