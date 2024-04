Free lance une rare mise à jour de son application Freebox Home pour ses abonnés Delta

Free se contente de maintenir son application dédiée à la gestion du Pack Sécurité de la Freebox Delta. Celle reçoit une mise à jour corrective sur Andrdoid, une première depuis l’année 2022.

Totalement délaissée, l’application Freebox Home est dédiée à la gestion Pack Sécurité de la Delta, lequel n’est plus commercialisé depuis fin mars et le lancement du partenariat entre Free et Qiara, nouvelle pépite de la télésurveillance en France.

Si les abonnés Freebox Delta disposant du pack Sécurité de Free peuvent et pourront toujours l’utilisé, ils n’ont plus la possibilité d’acheter de nouveaux éléments comme des détecteurs de porte ou de mouvements supplémentaires ou une caméra WiFi via la boutique de leur Espace Abonné.

Le 8 avril, Free a toutefois déployé une nouvelle mise à jour de Freebox Home, uniquement dans sa version Android, une première depuis 2022. Les développeurs annoncent avoir corrigé divers bugs et des crashs. L’opérateur se contente donc désormais de faire de la maintenance sur son application sans lui apporté d’évolutions. Sur iOS, la dernière mise à jour en date remonte à fin novembre 2022.

Depuis l’été 2022, le site officiel “SmartHome” lancé en 2019 pour apporter de l’assistance sur les fonctionnalités domotique de la Freebox Delta n’est plus accessible, il n’était d’ailleurs mis à jour. Il permettait pourtant d’accéder à des informations intéressantes, notamment des guides concernant le pack sécurité. Sur ce point, heureusement, les abonnés peuvent encore retrouver des articles et sujets dédiés sur le site assistance.free.fr.

Simple, l’interface de l’application Freebox Home se décompose en trois parties (objects connectés, widgets et alarme), de nombreuses fonctionnalités sont aussi à découvrir dans notre test. Vous pouvez vérifier l’état de votre alarme et l’activer depuis n’importe où, mais aussi installer votre Pack Sécurité en quelques minutes et suivre l’activité de votre maison et vérifiez que tout est en ordre (mouvements, ouvertures de portes et de fenêtres, lampes allumées). Le Pack Sécurité de première box haut de gamme de Free ne sera pas compatible avec la Freebox Ultra ni avec Qiara dont le pack de départ est proposé à tous les abonnés Freebox avec 20% de réduction.

