Le Pack Sécurité de Free cède sa place à celui de Qiara sur la Freebox Delta

Free propose désormais Qiara, un système d’alarme connecté nouvelle génération made in France à ses abonnés Freebox Delta. Une arrivée qui sonne la fin de la commercialisation du Pack Sécurité de la 1ère box haut de gamme de Free.

C’est la fin d’une époque et comme un symbole c’est l’un des grands artisans de sa conception qui aujourd’hui le met sur la touche. Selon plusieurs témoignages, le Pack Sécurité de la Freebox Delta lancé en 2018 n’est désormais plus proposé dans la boutique de l’Espace abonné. Composé d’une caméra Wi-Fi, d’un détecteur de mouvements et d’ouverture ainsi que d’une télécommande d’alarme et de l’application Freebox Home, il était affiché à 59€ (la sirène est logée dans le serveur Delta).

En lieu et place, c’est la nouvelle offre de sécurité Qiara lancée cette semaine sur les Freebox à un prix avantageux qui prend le relai sur l’interface client Delta. Le prix diffère toutefois totalement du Pack Sécurité de la première box haut de gamme de Free, puisque le pack Essentiel de Qiara est proposé à 199€ avec une caméra intelligente, un détecteur de mouvement, un détecteur d’ouverture, une sirène et un clavier. Sans oublier une application dédiée et un florilège d’innovations ainsi qu’une réelle simplicité d’installation et d’usage avec la possibilité de disposer d’une surveillance continue, opérationnelle 24h/24, 7j/7 sans engagement via un forfait à 15,99€/mois.

Si les abonnés Freebox Delta disposant du pack Sécurité peuvent et pourront toujours l’utiliser à condition de ne pas migrer vers la Freebox Ultra, il n’est donc plus possible de l’acquérir neuf, il faudra désormais se tourner vers le marché de l’occasion comme par exemple sur Leboncoin.

Après avoir travaillé sur développement de la Freebox Delta et de son Pack Sécurité, Alexis Bidinot (ex-directeur général délégué d’Iliad) a lancé la marque Qiara en janvier 2023. Considéré comme la nouvelle pépite de la télésurveillance en France, son offre d’alarme de sécurité s’inspire fortement du système de sécurité de la Freebox Delta, en plus évolué. Le 26 mars, Free a présenté son premier partenariat avec Qiara après avoir investi 14 millions d’euros dans cette start-up l’année dernière. L’ambition est de révolutionner la télésurveillance à domicile.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox